Путин напомнил бизнесу об ответственности в период пандемии

Важно защитить благополучие российских семей

Государство и бизнес несут общую ответственность за то, как страна преодолеет пандемию коронавируса, заявил президент России. Владимир Путин напомнил, как важно обеспечить занятость, защитить доходы российских семей.

"Я хотел бы вновь отметить, что здесь крайне важны именно слаженные, совместные действия государства, бизнеса, общественных организаций, да и всех граждан, понимание общей ответственности за то, как наша страна пройдет этот сложный, напряженный этап", - сказал президент на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Путин подчеркнул, что сейчас деловые связи, ритм работы предприятий проходят испытание на прочность, передает ТАСС. В этих условиях, по словам российского лидера, особенно важно обеспечить занятость, доходы граждан, защитить благополучие российских семей и их уверенность в будущем.

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