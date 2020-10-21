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Путин напомнил бизнесу об ответственности в период пандемии

15:35
  • среда
  • 21 октября 2020

Важно защитить благополучие российских семей

Государство и бизнес несут общую ответственность за то, как страна преодолеет пандемию коронавируса, заявил президент России. Владимир Путин напомнил, как важно обеспечить занятость, защитить доходы российских семей.
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"Я хотел бы вновь отметить, что здесь крайне важны именно слаженные, совместные действия государства, бизнеса, общественных организаций, да и всех граждан, понимание общей ответственности за то, как наша страна пройдет этот сложный, напряженный этап", - сказал президент на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Путин подчеркнул, что сейчас деловые связи, ритм работы предприятий проходят испытание на прочность, передает ТАСС. В этих условиях, по словам российского лидера, особенно важно обеспечить занятость, доходы граждан, защитить благополучие российских семей и их уверенность в будущем.

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