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Около 6 тыс. видеоуроков от учителей Москвы появилось в библиотеке МЭШ

15:39
  • среда
  • 21 октября 2020

МЭШ обновляется постоянно

В библиотеке Московской электронной школы (МЭШ) появилось порядка шести тысяч видеоуроков, которые записали лучшие столичные учителя, а также специалисты Городского методического центра.

Как сообщает столичный департамент образования и науки, видеоуроки касаются всех школьных предметов. "Для начальной школы подготовлено порядка 1,4 тысячи  видеозанятий, для учащихся 5-9 классов - 3,2 тысячи видеозанятий, для старшеклассников - около 1,4 тысячи", - указали в пресс-службе ведомства.

Там также отметили, что найти видеоуроки в библиотеке Московской электронной школы очень просто. Нужно выбрать фильтр "видеоуроки", после чего указать предмет и класс. "Также можно ввести интересующую тему в поисковую строку и найти материалы по своему запросу", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в МЭШ запустили новую виртуальную лабораторию "Логитариум" по предмету "Технология".

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