Путин предсказал "острые проблемы" в мировой экономике

Процессы восстановления экономики неустойчивы

Президент России Владимир Путин заявил, что в обозримом будущем мировая экономика может столкнуться с острыми проблемами.

"Отмечу, что процессы восстановления мировой экономики, вы и сами это хорошо знаете, крайне неустойчивы. Более того, она может столкнуться с новыми острыми проблемами", - сказал Путин на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

На этом мероприятии президент подчеркнул, что входящие в РСПП компании являются системообразующими. "Они завязаны на сложные, кооперационные и торговые цепочки как в России, так и во всем мире", - цитирует его ТАСС. Бизнесмены на своем опыте ощущают те вызовы, с которыми сталкиваются глобальные рынки и национальная экономика, отметил Владимир Путин.

В сентябре Путин заявил, что российская экономика начала восстанавливаться после весенней вспышки коронавирусной инфекции. По его словам, ВВП России уменьшился меньше, чем в других ведущих странах. "У нас второй квартал текущего года падение ВВП составило 8,5%. В США - 9,5%, в Еврозоне - 15%", - рассказал президент.

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