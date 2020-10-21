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Путин предсказал "острые проблемы" в мировой экономике

15:46
  • среда
  • 21 октября 2020

Процессы восстановления экономики неустойчивы

Президент России Владимир Путин заявил, что в обозримом будущем мировая экономика может столкнуться с острыми проблемами. 
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"Отмечу, что процессы восстановления мировой экономики, вы и сами это хорошо знаете, крайне неустойчивы. Более того, она может столкнуться с новыми острыми проблемами", - сказал Путин на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). 

На этом мероприятии президент подчеркнул, что входящие в РСПП компании являются системообразующими. "Они завязаны на сложные, кооперационные и торговые цепочки как в России, так и во всем мире", - цитирует его ТАСС. Бизнесмены на своем опыте ощущают те вызовы, с которыми сталкиваются глобальные рынки и национальная экономика, отметил Владимир Путин.  

В сентябре Путин заявил, что российская экономика начала восстанавливаться после весенней вспышки коронавирусной инфекции. По его словам, ВВП России уменьшился меньше, чем в других ведущих странах. "У нас второй квартал текущего года падение ВВП составило 8,5%. В США - 9,5%, в Еврозоне - 15%", - рассказал президент.  

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