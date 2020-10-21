В России намерены создать единую вакцину против коронавируса и гриппа

Работы уже ведутся

Ученые Центра "Вектор", которые ранее создали вторую отечественную вакцину от COVID-19, намерены пойти дальше и разработать препарат, которым можно привиться сразу от коронавируса и гриппа.

О дальнейших планах рассказал директор научно-исследовательского института Ринат Максютов. Он заявил, что работы по созданию вакцины уже стартовали, передает РЕН ТВ.

"Разработка объединенной вакцины против коронавируса и сезонного гриппа, такие работы у нас сейчас проводятся в центре", - заявил Максютов.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. На сегодняшний день более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

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