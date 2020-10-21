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Российские истребители поднялись на перехват бомбардировщиков США

16:13
  • среда
  • 21 октября 2020

Американцев не подпустили к границе России

Две приближающиеся к границе цели обнаружили 21 октября российские радары над нейтральными водами Берингова моря. На перехват были подняты в воздух два истребителя - МиГ-31 и Су-35.
Российские Су-35С "перехватили" бомбардировщик США над Охотским морем

"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты истребители МиГ-31 и Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа", - сообщили в Национальном центре управления обороной.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два стратегических бомбардировщика B-1В ВВС США. Американцев сопроводили над акваторией Берингова моря, нарушения государственной границы допущено не было. В Минобороны подчеркнули, что полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

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