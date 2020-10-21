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Эксперты отметили оперативное устранение сбоев в работе МЭШ

16:15
  • среда
  • 21 октября 2020

Платформа "Московская электронная школа" оперативно решает неполадки

В любой масштабной системе возможны сбои, рассказал заместитель гендиректора образовательной онлайн-платформы Учи.ру Сергей Веременко. По его словам, команде "Московской электронной школы" (МЭШ) удается оперативно решать возникающие вопросы, при этом учебный процесс не прерывается.

В нынешней ситуации, отметил Веременко, дистанционный формат обучения является оптимальным. При этом технологии помогают автоматизировать многие процессы.

"Учителям по возможности удается комбинировать очные и онлайн-занятия. Так, в Москве, например, на дистанционку переведены ученики 6-11 классов, которые уже вполне могут самостоятельно заниматься, а ученики 1-5 классов - посещают очные занятия", - приводит его слова АГН "Москва".

Ранее сообщалось, что в библиотеке Московской электронной школы появилось порядка шести тысяч видеоуроков.

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