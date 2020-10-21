Как преобразилась Москва за последние 10 лет

Развитие города продолжается

В последние годы в транспортной инфраструктуре мегаполиса произошли большие изменения. Построено около тысячи километров новых дорог, сотни современных эстакад, тоннелей и мостов. Власти города всерьез решились разрубить этот гордиев узел Москвы. 10 лет назад, когда мэром стал Сергей Собянин, проблема начала сдвигаться с мёртвой точки. Уже сейчас перемещаться по мегаполису стало намного проще. Но работа не останавливается, передает "ТВ Центр".

Сразу после вступления в должность, новый руководитель взял курс на качественные изменения в жизни горожан. Столичное метро увеличилось более чем на 80 станций. МЦД - крупнейший транспортный проект Москвы - связал город и область. Ежемесячно диаметрами пользуются свыше 10 миллионов пассажиров. А МЦК - более 500 тысяч.

Развитие получил наземный транспорт - на дорогах появились экологичные автобусы, трамваи и электробусы. Удобной Москва стала и для пешеходов: парки, зоны отдыха, благоустроенные дворы - всё это часть проекта "Комфортная городская среда".

Особое внимание уделяется системе социальной защиты: дополнительную поддержку оказывают пенсионерам, людям с ограниченными возможностями и многодетным семьям. Все услуги теперь можно получить на электронном портале MOS.RU и в многофункциональных центрах. Только с начала этого года в МФЦ обратились свыше 9 миллионов горожан. Преобразованиями москвичи довольны, а пожелания оставляют на сайте "Активный гражданин". Многие называют свой город комфортным.

За 10 лет в Москве построены 288 детских садов и 104 школы. Столичное образование - лучшее в России и одно из передовых в мире. За последние годы возросла продолжительность жизни москвичей. Сегодня она составляет более 78 лет. Этого удалось достичь благодаря модернизации здравоохранения. Медцентры оснастили самым современным оборудованием. Сейчас оно помогает в лечении больных COVID-19. Москва продолжает лидировать по объёмам тестирования на коронавирус среди мировых мегаполисов.

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