Ледокол "Арктика" принят в состав российского флота

Развитие парка ледоколов позволит раскрыть транспортный потенциал Северного морского пути

Самый мощный и большой в мире атомный ледокол "Арктика" в среду вошел в состав российского флота. Торжественная церемония поднятия государственного флага прошла в Мурманске, сообщает "ТВ Центр".

Судно преодолело тысячи морских миль, сойдя со стапелей Балтийского завода Санкт-Петербурга, и прошло все возможные испытания, в том числе - на Северном полюсе. Новый современный атомоход легко управляется и может работать не только в море, но и в полярных реках, проводя караваны судов в местах, где толщина льда достигает трёх метров.

"Арктика" - головной ледокол нового проекта. Всего таких кораблей будет пять, на очереди - "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка".

"Развитие парка ледоколов позволит в полной мере раскрыть транспортный потенциал Северного морского пути, усилит интерес международного бизнеса к новому транзитному коридору между Европой и Азией и, конечно, обеспечит первенство России в Арктике - стратегически важном для нас регионе", - отметил председатель правительства Михаил Мишустин.

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