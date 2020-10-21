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Ледокол "Арктика" принят в состав российского флота

18:04
  • среда
  • 21 октября 2020

Развитие парка ледоколов позволит раскрыть транспортный потенциал Северного морского пути

Самый мощный и большой в мире атомный ледокол "Арктика" в среду вошел в состав российского флота. Торжественная церемония поднятия государственного флага прошла в Мурманске, сообщает "ТВ Центр".

Судно преодолело тысячи морских миль, сойдя со стапелей Балтийского завода Санкт-Петербурга, и прошло все возможные испытания, в том числе - на Северном полюсе. Новый современный атомоход легко управляется и может работать не только в море, но и в полярных реках, проводя караваны судов в местах, где толщина льда достигает трёх метров.

"Арктика"  - головной ледокол нового проекта. Всего таких кораблей будет пять,  на очереди - "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка".

"Развитие парка ледоколов позволит в полной мере  раскрыть транспортный потенциал Северного морского пути, усилит интерес международного  бизнеса к новому транзитному коридору между Европой и Азией и, конечно, обеспечит первенство России в Арктике - стратегически важном для нас регионе", - отметил председатель правительства Михаил Мишустин.

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