Совфед одобрил закон о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ

Что еще утвердили сенаторы?

В среду Совет Федерации одобрил закон о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ. Согласно документу, в случае, если управляющие компании или ресурсоснабжающие организации выполнили свою работу с нарушениями, стоимость их услуг уменьшается вплоть до полного освобождения потребителя от необходимости за них платить. Для ответственных за сбой предусмотрены штрафы, передает "ТВ Центр".

Также сенаторы утвердили закон, который на полгода продлевает право родителей оформить выплаты на детей без очной подачи заявлений - в режиме онлайн. Еще одной темой обсуждения стали вопросы поддержки волонтерского движения.

"В России, как вы знаете, уже сотни тысяч институтов гражданского общества, НКО. Я считаю это большим достижением нашей страны, поскольку это способствует укреплению демократических основ нашего государства, вовлечению граждан в управление государством, и, конечно же, НКО, неправительственные организации, волонтерские и иные - они проводят огромную работу и в сфере социальной и в здравоохранении. И в период пандемии как раз мы увидели, насколько высока была активность волонтеров и других НКО", - заявила Валентина Матвиенко.

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