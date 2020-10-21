В Москве обсудили парламентскую кампанию КПРФ

Круглый стол организовал Экспертный институт социальных исследований

Перспективы, риски и проблемы парламентской кампании КПРФ 2021 года в среду обсуждали в Москве. Круглый стол с участием ведущих отечественных политологов организовал Экспертный институт социальных исследований.

Один из главных вопросов - сможет ли компартия подтвердить статус основной оппозиционной силы. Мнения разделились. Часть экспертов считает, что КПРФ не только преодолеет 10-процентный барьер на выборах, но и получит большое число мандатов. Этому способствует обновлённая социальная программа. Однако, как отмечают политологи, чтобы заручиться дополнительной поддержкой избирателей, КПРФ необходимо предложить новые идеи и внести изменения в состав партии.

"Если компартия будет действовать умно, то она получит, может получить и 20%, и может даже больше 20%, при соблюдении ряда известных факторов, но для этого нужно, во-первых, исполнить запрос на обновление, ну и, самое главное, попасть в запрос на альтернативу. Преодоление кризиса идей - это единственный возможный шаг для компартии для того, чтобы сохранить свою вторую позицию", - рассказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

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