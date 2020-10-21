Ефремов выплатил потерпевшим по 1 миллиону компенсации

Актер официально признал свою вину в аварии

Михаил Ефремов выплатил компенсации троим пострадавшим по делу о ДТП со смертельным исходом. Как сообщил адвокат Александр Добровинский, на счета троих потерпевших поступило по 1 миллиону рублей.

"Сегодня моим доверителям были переведены деньги от Михаила Ефремова по 1 миллиону рублей каждому. Мне это подтвердили Валерий, Маргарита и Виталий Захаровы", - сказал Добровинский.

Ранее и защита актера сообщила, что Ефремов выплатил компенсацию потерпевшим. Адвокаты подчеркнули, что в связи с выплатой компенсации вопрос с гражданским иском в Хамовническом суде Москвы закрывается.

Добровинский также напомнил, что артист официально признал свою вину в аварии. По словам защитника, это позволяет предположить, что инсценировка с отсутствием памяти и все доказательства, которые пытались привести на уголовном процессе в Пресненском суде, были лишь выдумкой адвокатов Михаила Ефремова.

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