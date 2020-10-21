Названы сроки завершения пандемии в России

Карантин не гарантирует исчезновения коронавируса

Одно из главных условий завершения эпидемии коронавируса в России – снижение суточного числа заболевших до сотен по стране и до десятков в столице. Летальность должна уменьшиться до одной десятой процента. Перспективы развития ситуации с коронавирусом оценил профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн.

"Но боюсь, что такого не следует ожидать не только в декабре 2021 года, но и в декабре 2022-го", - заявил Альштейн в эфире НСН.

Специалист признался, что весьма сдержанно относится к идее ввода в стране жесткого карантина. Альштейн уверен, что такая мера не гарантирует исчезновения COVID-19 – а вот экономике будет нанесен еще один тяжелый удар.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"