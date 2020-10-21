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Названы сроки завершения пандемии в России

17:24
  • среда
  • 21 октября 2020

Карантин не гарантирует исчезновения коронавируса

Одно из главных условий завершения эпидемии коронавируса в России – снижение суточного числа заболевших до сотен по стране и до десятков в столице. Летальность должна уменьшиться до одной десятой процента. Перспективы развития ситуации с коронавирусом оценил профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн.
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"Но боюсь, что такого не следует ожидать не только в декабре 2021 года, но и в декабре 2022-го", - заявил Альштейн в эфире НСН.

Специалист признался, что весьма сдержанно относится к идее ввода в стране жесткого карантина. Альштейн уверен, что такая мера не гарантирует исчезновения COVID-19 – а вот экономике будет нанесен еще один тяжелый удар.

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