ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Гусева: приостановка имущественно-земельных проверок – своевременный шаг мэрии Москвы

17:47
  • среда
  • 21 октября 2020

До конца года в Москве отменены плановые проверки юрлиц и ИП

До конца текущего года в столице отменены плановые проверки юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) Госинспекцией по недвижимости. Об этом в среду сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

"Из плана проверок на период ограничений в связи с пандемией исключено более 80 предприятий. Кроме того, временно отменены и внеплановые проверки в рамках контроля за устранением ранее выявленных нарушений", - отметила парламентарий.

По словам Гусевой, с начала пандемии коронавируса власти города приняли четыре пакета антикризисных мер, из бюджета выделено более 85 миллиардов рублей. "После весеннего локдауна столичная экономика относительно быстро начала восстанавливаться и наращивать свои объемы", - приводит АГН "Москва" слова депутата.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Работа бюро технической инвентаризации
Работа бюро технической инвентаризации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.