Депутат МГД Гусева: приостановка имущественно-земельных проверок – своевременный шаг мэрии Москвы

До конца года в Москве отменены плановые проверки юрлиц и ИП

До конца текущего года в столице отменены плановые проверки юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) Госинспекцией по недвижимости. Об этом в среду сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

"Из плана проверок на период ограничений в связи с пандемией исключено более 80 предприятий. Кроме того, временно отменены и внеплановые проверки в рамках контроля за устранением ранее выявленных нарушений", - отметила парламентарий.

По словам Гусевой, с начала пандемии коронавируса власти города приняли четыре пакета антикризисных мер, из бюджета выделено более 85 миллиардов рублей. "После весеннего локдауна столичная экономика относительно быстро начала восстанавливаться и наращивать свои объемы", - приводит АГН "Москва" слова депутата.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"