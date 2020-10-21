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Папа Римский подтвердил право однополых пар на семью

17:56
  • среда
  • 21 октября 2020

Понтифик разрешил оформлять отношения в форме гражданского союза

Однополые пары имеют право на семью. Представителям ЛГБТ-сообщества надо предоставить возможность оформлять свои отношения в форме гражданского союза, заявил пап Римский Франциск.
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"Гомосексуалисты имеют право быть в семье. Они дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть исключен. Что мы должны сделать - это принять закон о гражданских союзах", - приводит слова понтифика газета Il Corriere della Sera.

Папа Франциск убежден, что однополые пары должны быть защищены законом. Заявление понтифика, как сообщает издание, прозвучало в документальном фильме "Франциск", снятом американским режиссером Евгением Афинеевским. Премьера ленты состоялась 21 октября в рамках Римского кинофестиваля.

Папа Римский и ранее выступал с похожими заявлениями. В частности, Франциск сравнивал с действиями Адольфа Гитлера преследования евреев, цыган и представителей ЛГБТ-сообщества в современном мире.

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