Путин: власти не планируют вводить жесткие ограничения из-за COVID-19

Президент принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей

Меры, которые государство и бизнес должны принять для развития экономики в условиях пандемии, Владимир Путин обсудил в среду с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей. Встреча прошла в формате видеоконференции.

Президент отметил, что его собеседники представляют системообразущие компании. Они завязаны на сложные кооперационные, торговые цепочки - как в России, так и во всем мире. Сейчас и национальная экономика, и глобальные рынки столкнулись с новыми вызовами, связанными с распространением коронавируса. И в этих условиях важно принять эффективные меры для сглаживания экономических и других последствий эпидемии.

Вместе с тем Путин отметил, что власти не планируют вводить в стране жесткие ограничительные меры из-за COVID-19. "По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, и у правительства нет планов этого делать", — приводит РИА Новости слова президента.

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