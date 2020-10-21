Путин призвал разворачивать вакцинацию от коронавируса по всей стране

Президент поручил создать производственные мощности для обеспечения этого плана
Президент России поручил создать производственные мощности, которые позволят обеспечить россиян препаратами от коронавируса, пишет kp.ru. Разворачивать вакцинацию от COVID-19 надо по всей стране, подчеркнул Владимир Путин.
"Появились препараты, медикаменты, вакцина появляется, и генеральный путь этой борьбы – это продолжение тестирования, соблюдение мер предосторожности и, конечно, вакцинация. Надо разворачивать эту вакцинацию по всей стране", - заявил глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Президент отметил, что России готова делиться разработанными в стране вакцинами с другими странами – но при условии, что производство препаратов они организуют на собственных мощностях. По прогнозам российского лидера, оборот российских вакцин на мировом рынке может составить 100 миллиардов долларов, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"