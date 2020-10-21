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Путин призвал разворачивать вакцинацию от коронавируса по всей стране

18:13
  • среда
  • 21 октября 2020

Президент поручил создать производственные мощности для обеспечения этого плана

Президент России поручил создать производственные мощности, которые позволят обеспечить россиян препаратами от коронавируса, пишет kp.ru. Разворачивать вакцинацию от COVID-19 надо по всей стране, подчеркнул Владимир Путин.
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"Появились препараты, медикаменты, вакцина появляется, и генеральный путь этой борьбы – это продолжение тестирования, соблюдение мер предосторожности и, конечно, вакцинация. Надо разворачивать эту вакцинацию по всей стране", - заявил глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Президент отметил, что России готова делиться разработанными в стране вакцинами с другими странами – но при условии, что производство препаратов они организуют на собственных мощностях. По прогнозам российского лидера, оборот российских вакцин на мировом рынке может составить 100 миллиардов долларов, передает РИА Новости.

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