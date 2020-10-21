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Путин с Михалковым подняли бокалы по случаю дня рождения режиссера

18:53
  • среда
  • 21 октября 2020

Они обменялись поздравлениями по видеосвязи

Владимир Путин решил поднять бокал с шампанским, несмотря на то, что рабочий день был еще в разгаре. Повод был уважительный – президент России поздравил с 75-летием режиссера Никиту Михалкова. Глава государства и режиссер общались по видеосвязи.
Никита Михалков отмечает 75-летний юбилей

"Владимир Владимирович, дорогой, вы все знаете. Я искренне предан без лести", — сказал Михалков, принимая поздравления президента. В день 75-летия режиссера Путин подписал указ о присвоении ему звания Героя труда, сообщает "Россия 24". Михалков преподнес Путину ответный "подарок" - китайскую пословицу.

"Я хочу вам подарить одну замечательную китайскую пословицу. Она очень помогает. "Кидай в меня грязь, кидай в меня камни - я река". Как это глубоко и как точно. Потому что то, что с нами хотят сделать и то, как нас хотят заставить жить по чужим правилам - это нужно выдерживать и понимать, что мы река, и нас не должно это сломать", - сказал Михалков.

Режиссер, в свою очередь, поздравил Владимира Путина с прошедшим днем рождения. Михалков пообещал передать президенту подарок - недавно вышедшую книгу о роде Михалковых.

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