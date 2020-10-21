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Глава минздрава Германии заразился коронавирусом

19:19
  • среда
  • 21 октября 2020

На днях министр встречался с Меркель

Положительный тест на COVID-19 сдал глава минздрава ФРГ. Йенс Шпан стал первым федеральным министром в Германии, заболевшим коронавирусом.
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Как сообщает телеканал N-TV, Шпан 21 октября участвовал в заседании правительства, на котором присутствовала и канцлер Ангела Меркель. О положительном тесте стало известно уже после заседания. Все его участники проинформированы о состоянии здоровья министра. Сам Шпан отправился на домашний карантин с симптомами простуды.

Будут ли остальные участники заседания сдавать тесты на COVID-19, в пресс-службе кабмина пока не отвечают.  Ранее высокопоставленные руководители ФРГ уходили на карантин только из-за возможных контактов с зараженными. В сентябре самоизолировались главы МИД и минэкономики, на прошлой неделе - президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Весной на карантине была канцлер Ангела Меркель, передает РИА Новости.

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