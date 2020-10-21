ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Следующая игра на стадионе "Спартак" может пройти без зрителей

19:48
  • среда
  • 21 октября 2020

"Спартак" могут наказать пустыми трибунами за несоблюдение санитарных норм

Футбольный клуб "Спартак" могут наказать пустыми трибунами за несоблюдение санитарных норм. Об этом сообщает "АиФ" со ссылкой на источник.

Это решение  Роспотребнадзора связано с эпидемиологической ситуацией в Москве, а также нарушениями масочного режима на предыдущем матче, который проходил на стадионе.

"Тогда "Спартак" превысил допустимое число болельщиков, однако несмотря на последовавшую реакцию контролирующих органов, снова намерен допустить на трибуны 15 с половиной тысяч болельщиков", - пишет издание.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Стадион "Спартак"
Стадион "Спартак"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.