Следующая игра на стадионе "Спартак" может пройти без зрителей

"Спартак" могут наказать пустыми трибунами за несоблюдение санитарных норм

Футбольный клуб "Спартак" могут наказать пустыми трибунами за несоблюдение санитарных норм. Об этом сообщает "АиФ" со ссылкой на источник.

Это решение Роспотребнадзора связано с эпидемиологической ситуацией в Москве, а также нарушениями масочного режима на предыдущем матче, который проходил на стадионе.

"Тогда "Спартак" превысил допустимое число болельщиков, однако несмотря на последовавшую реакцию контролирующих органов, снова намерен допустить на трибуны 15 с половиной тысяч болельщиков", - пишет издание.

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