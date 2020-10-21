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Киев отказался закупать российскую вакцину от коронавируса

19:59
  • среда
  • 21 октября 2020

Российский препарат не проходил экспертизу в США

Российские вакцины от COVID-19 Украина закупать не будет. В опубликованном на сайте министерства здравоохранения Незалежной сообщении отмечается, что препарат не проходил экспертизу в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде или Евросоюзе.
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"Никаких заявлений о государственной регистрации российской вакцины Гам-КОВИД-Вак в установленном порядке не поступало", — говорится в сообщении украинского минздрава.

Тем временем стало известно, что с начала эпидемии заболели COVID-19  более 316 тысяч жителей Украины. Жертвами коронавируса стали 5927 человек. Украинские эксперты прогнозируют пик числа заражений в ноябре.

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