Киев отказался закупать российскую вакцину от коронавируса

Российский препарат не проходил экспертизу в США

Российские вакцины от COVID-19 Украина закупать не будет. В опубликованном на сайте министерства здравоохранения Незалежной сообщении отмечается, что препарат не проходил экспертизу в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде или Евросоюзе.

"Никаких заявлений о государственной регистрации российской вакцины Гам-КОВИД-Вак в установленном порядке не поступало", — говорится в сообщении украинского минздрава.

Тем временем стало известно, что с начала эпидемии заболели COVID-19 более 316 тысяч жителей Украины. Жертвами коронавируса стали 5927 человек. Украинские эксперты прогнозируют пик числа заражений в ноябре.

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