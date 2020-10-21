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Столичные учителя 21 октября провели почти 150 тыс. уроков в МЭШ

20:07
  • среда
  • 21 октября 2020

МЭШ круглосуточно отслеживает качество процессов в системе

В среду, 21 октября, преподаватели в столице провели порядка 150 тысяч уроков в Московской электронной школе (МЭШ). Это 93% от общего числа всех занятий, указали в Департаменте образования и науки.

"Всего за день в Московской электронной школе провели почти четыре миллиона сессий онлайн-уроков", - указали в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что МЭШ  адаптирует сервис к резко увеличившемуся количеству пользователей.

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