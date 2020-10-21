Умер один из участников испытаний оксфордской вакцины от коронавируса

Как сообщается, причина – осложнения от COVID-19

Доброволец, на котором испытывалось действие разработанной Оскфордским университетом вакцины от коронавируса, умер в Бразилии. В британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca сообщили, что причиной смерти 28-летнего пациента стали осложнения от COVID-19.

Как уточнили в частном институте "Д'Ор", проводящем тестирование в Рио-де-Жанейро, всего в Бразилии 8 тысяч человек участвуют в международной программе исследований препарата. Половина из них получила дозу оксфордской вакцины, а вторая половина - плацебо.

Ранее стало известно, что осложнения возникли у получившей вакцину женщины-добровольца из Великобритании. По данным врачей, у пострадавшей возникло воспаление спинного мозга. Как говорят врачи, это редкий, но возможный побочный эффект при введении некоторых вакцин. 9 сентября AstraZeneca опровергла эту информацию, заявив, что диагноз не является окончательным, передает ТАСС.

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