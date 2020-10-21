Путин обратился к бизнесу из-за ситуации с COVID-19

Сейчас главное - защитить жизнь и здоровье людей, отметил глава государства

Меры, которые государство и бизнес должны принять для развития экономики в условиях пандемии, Владимир Путин обсудил в среду с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей. Встреча прошла в формате видеоконференции. Президент особо подчеркнул, что сейчас главное - защитить жизнь и здоровье людей. Обеспечить занятость, доходы граждан, благополучие российских семей. Но не стоит забывать и о положении компаний в этой сложной ситуации.

Главное, что сейчас волнует российский бизнес - это возможность работать в период пандемии. В целом ряде стран вновь объявляется локдаун, компании несут убытки. Поэтому предприниматели и представители крупной промышленности просят президента никаких жёстких мер повсеместно не вводить.

"По поводу возможности жестких, тотальных ограничительных мер - мы не планируем этого делать. У правительства нет таких планов", - заявил Путин.

Потому что, несмотря на осложнение эпидемиологической ситуации, российская система здравоохранения научилась бороться с вирусом. В РСПП с этим согласны и в свою очередь призывают поберечь экономику, передает "ТВ Центр".

"При всём приоритете сохранения жизни и здоровья наших людей, нам кажется, что важно сохранить и работу экономики. Работу малого и среднего бизнеса в первую очередь. Они сегодня, а не мы - крупный бизнес, оказались в наиболее тяжёлом положении, наиболее уязвимом. Вот РСПП проводил опрос среди малого и среднего бизнеса и 77 процентов опрошенных оценили свои шансы на выживание в случае повторения всплеска карантинных мер ниже 50 процентов", - рассказал генеральный директор ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов.

"Мы считаем, что при соблюдении всех норм и правил локдаун, наверное, не понадобится. Так как он вводился весной", - заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Уже скоро будет зарегистрирована третья вакцина от коронавируса, разработанная в России. С точки зрения бизнеса, эксперты оценивают будущий годовой оборот мирового рынка таких препаратов в 100 миллиардов долларов. Но для нашей страны, особо отмечает президент, главное - защитить своих людей.

"Для нас это задача номер один. Экспорт и прочее - это важно. Но это второй вопрос. Но вот на что хотел бы обратить внимание. Главная задача сегодня - создать производственные мощности для наращивания производства. И эти производственные мощности должны быть нацелены на вакцинацию граждан Российской Федерации, в первую очередь", - заявил Путин.

Пока вакцина массово не доступна ни в одной стране. Поэтому президент призывает руководителей всех российских компаний выработать, если нужно, корпоративные меры предосторожности от коронавируса и строго соблюдать уже имеющиеся рекомендации.

"Здесь крайне важны именно слаженные, совместные действия государства, бизнеса, общественных организаций, да и всех граждан, понимание общей ответственности за то, как наша страна пройдет этот сложный, напряженный этап. Подчеркну, в центре внимания всегда – я уже об этом много раз говорил и хочу подчеркнуть еще раз – всегда должна быть защита жизни и здоровья наших людей", - отметил Путин.

Обсудили на встрече и дополнительные меры поддержки бизнеса, и новые формы труда. Многие люди уже испытали на себе работу на удалёнке. Предприниматели просят учесть их интересы при законодательном регулировании этой сферы, однако президент призвал соблюдать баланс и на другую чашу весов всегда ставить интересы сотрудников.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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