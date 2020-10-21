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Путину доложили о водоснабжении Крыма

22:16
  • среда
  • 21 октября 2020

Президент России обсудил вопросы водоснабжения Крыма с вице-премьером

В среду в онлайн-формате Владимир Путин обсудил вопросы водоснабжения крымского полуострова с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Президент напомнил, что в начале месяца он поручил правительству подготовить соответствующие предложения. Кабинет министров эту работу провел, уже  определены источники финансирования в объеме почти 50 миллиардов рублей. Теперь, подчеркнул Владимир Путин, важно, чтобы всё это было реализовано в кратчайшие сроки.

Путин: Это важно и для людей, которые проживают в Севастополе и в Крыму, но важно и для тех людей, которые приезжают туда на отдых, и для бизнеса важно При принятии решений инвестиционного характера по возведению новых гостиниц, санаториев и так далее. Потому что без воды, как известно, проекты подобного рода осуществлять, мягко говоря, трудно.

Хуснуллин: План рассчитан на реализацию 14 мероприятий с 2020 по 2024 год. В этот план входят и разработка новых месторождений подземных вод, к счастью, там есть запасы воды, и строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения. Также мы рассматриваем опреснение воды и рассматриваем, конечно же, приведение в порядок и капитальный ремонт существующих объектов инфраструктуры.

Путин: Те водоводы, которые предполагается строить для снабжения водой Севастополя из некоторых водоемов,  реализация этих проектов не нанесет ущерба экологии, не нанесет ущерба домохозяйствам?

Хуснуллин: Мы сняли все эти вопросы. Никакого ущерба ни для экологии, ни для пользователей других, которые находятся вдоль этих водоемов, произведено не будет.

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