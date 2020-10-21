Госдума в первом чтении приняла закон о прогрессивном налоге

Граждане с доходом выше пяти миллионнов рублей в год будут платить НДФЛ по повышенной ставке

В среду Госдума рассмотрела пакет президентских законопроектов, которые позволят реализовать новые нормы Конституции, одобренные гражданами в ходе общероссийского голосования.

Во втором - основном - чтении депутаты приняли документ о правительстве. Он устанавливает порядок формирования и полномочия кабмина. Президент будет назначать премьера, его заместителей и федеральных министров только после их утверждения нижней палатой парламента. Норма не коснется руководителей силового блока и главы МИД - президент определит, кто займет эти посты, после консультаций с Советом Федерации.

Также сегодня в первом чтении депутаты одобрили проект закона о прогрессивном налоге на доход физических лиц. Он предусматривает увеличение ставки до 15 процентов с 1 января следующего года для тех, чей годовой доход превышает 5 миллионов рублей. Кроме того, на пленарном заседании Госдума обсудила законопроект о запрете на банковскую комиссию при оплате услуг ЖКХ и рассмотрела вопрос о продлении дачной амнистии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"