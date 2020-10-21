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ФСБ задержала боевиков из группировки Шамиля Басаева

22:20
  • среда
  • 21 октября 2020

В ближайшее время им изберут меру пресечения

Сотрудники ФСБ задержали двух боевиков - уроженцев Ставропольского края, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году. Жертвами той атаки стали 280 человек. Ещё 800 получили ранения.

Поддержку в ходе спецоперации Федеральной службе безопасности оказывали представители Росгвардии, Следственного комитета и МВД. По данным правоохранителей, задержанные состояли в бандах Басаева и Хаттаба. Уже собрана доказательная база, передает "ТВ Центр".

В ближайшее время следствие обратится в суд, после чего будет избрана мера пресечения.

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