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В Грузии задержали захватившего заложников в банке

22:23
  • среда
  • 21 октября 2020

Мужчина сдался сам

Мужчина, несколько часов державший в заложниках десятки людей в грузинском городе Зугдиди, задержан. Его везут в отделение полиции под усиленным конвоем, передает "ТВ Центр".

Все заложники освобождены, пострадавших нет. Здание банка по-прежнему оцеплено. Сигнал о захвате отделения в центре Зугдиди поступил в полицию около двух часов дня. Здание окружил спецназ. Злоумышленник потребовал полмиллиона долларов и встречи с неким высокопоставленным чиновником. Он был вооружён автоматом, в руке держал гранату без чеки. И угрожал взорвать её при попытке штурма. В полиции Зугдиди сообщили, что после нескольких часов переговоров налётчик сдался сам.

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Автомобили полиции возле филиала "Банка Грузии" в центре Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил заложников
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