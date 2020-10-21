В Грузии задержали захватившего заложников в банке

Мужчина сдался сам

Мужчина, несколько часов державший в заложниках десятки людей в грузинском городе Зугдиди, задержан. Его везут в отделение полиции под усиленным конвоем, передает "ТВ Центр".

Все заложники освобождены, пострадавших нет. Здание банка по-прежнему оцеплено. Сигнал о захвате отделения в центре Зугдиди поступил в полицию около двух часов дня. Здание окружил спецназ. Злоумышленник потребовал полмиллиона долларов и встречи с неким высокопоставленным чиновником. Он был вооружён автоматом, в руке держал гранату без чеки. И угрожал взорвать её при попытке штурма. В полиции Зугдиди сообщили, что после нескольких часов переговоров налётчик сдался сам.

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