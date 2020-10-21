Дело о вандализме в музеях Берлина сдвинулось с мертвой точки

Это один из самых масштабных актов вандализма в истории современной Германии

Полиция Берлина пытается понять как, а главное - с какой целью - сразу в нескольких музеях на саркофагах, картинах и скульптурах появилась загадочная маслянистая жидкость. По официальной версии, это крупнейший акт вандализма, который полицейские почему-то скрывали от общественности почти месяц. Но есть и другие теории.

Масляная жидкость на саркофаге пророка Яхмоса. Множество таких же неприглядных пятен на других египетских артефактах, скульптурах и полотнах XIX века. Если отмыть камень современные технологии реставрации позволяют, то с пострадавшими картинами все гораздо сложнее.

Все случилось еще третьего октября. Однако до последнего полиция не предавала информацию огласке. Теперь же сами следователи ищут свидетелей - тех, кто в этот день видел что-то подозрительное в залах. По камерам наблюдения - ничего. Сыщики пришли к выводу, что распылили бесцветную жидкость, которая проявляется лишь со временем. Это время злоумышленники использовали, чтобы покинуть музейный остров.

"У нас сложилось впечатление, что объекты были выбраны случайным образом. Нет никакой очевидной связи между ними. Мы полагаем, что злоумышленник действовал в одиночку. Но его мотивацию понять сложно", - отметил следователь криминальной полиции Карстен Пфоль.

В музейном сообществе, в отличие от полиции, виновных определили быстро. Главный подозреваемый - известный в Берлине шеф-повар, специалист по веганской кухне, а также ярый сторонник теории всемирного заговора Аттила Хильдман. В своих соцсетях он писал о том, что один из экспонатов Пергамского музея используется для сатанинских обрядов, а сам музей и вовсе является центром мирового сатанизма. Речь идет о Пергамском алтаре – реконструкции, которая включает в том числе и подлинные фрагменты рельефов II века до нашей эры. Для одних - историческая реликвия и ценнейший экспонат. Для других, получается - олицетворение зла. Тревожная тенденция, уверены в музеях.

Министр культуры Германии Моника Грюттерс рекомендовала музеям усилить охрану. Но рекомендовать - не значит сделать. Поврежденные экспонаты отправлены на реставрацию, многие залы на острове музеев закрыты. Специалисты называют этот акт вандализма крупнейшим за всю историю послевоенной Германии.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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