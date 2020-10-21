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Каникулы в школах Петербурга из-за COVID-19 продлили до 8 ноября

21:02
  • среда
  • 21 октября 2020

Цель – прервать цепочку заражений

Роспотребнадзор и городской родительский комитет Санкт-Петербурга поддержали решение властей продлить школьные каникулы до 8 ноября. Как отметила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, это позволит выиграть время и прервать цепочку заражений.
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"Теперь дети будут отдыхать полноценные две недели. Каникулы продлены до 8 ноября", - написала Потехина на официальной странице в соцсети "Вконтакте".

С начала пандемии число зарегистрированных случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге превысило 53 тысячи, выздоровели более 34 тысяч человек. Вице-губернатор подчеркнула: главное, чтобы дети провели каникулы в кругу семьи, не посещая места массового скопления людей.

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