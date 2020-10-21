Пяти российским компаниям поручено производство вакцины "Спутник V"

Фирмы резко наращивают мощности

Производством вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной центром имени Гамалеи, займутся пять российских компаний. Они активно работают над этим и наращивают производственные мощности, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Сейчас уже есть пять компаний, которые планируют производить вакцину в ближайшее время, и соответственно они очень активно работают над резким увеличением мощностей. Я думаю, что мы это увидим в следующем месяце и еще больше увидим в декабре", - заявил Дмитриев в эфире телеканала "Россия-1".

В пресс-службе РФПИ назвали компании, которе займутся производством вакцины. Это Центр имени Гамалеи, а также "Биннофарм", "Р-Фарм", "Биокад" и "Генериум".

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