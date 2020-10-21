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Пяти российским компаниям поручено производство вакцины "Спутник V"

21:14
  • среда
  • 21 октября 2020

Фирмы резко наращивают мощности

Производством вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной центром имени Гамалеи, займутся пять российских компаний. Они активно работают над этим и наращивают производственные мощности, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
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"Сейчас уже есть пять компаний, которые планируют производить вакцину в ближайшее время, и соответственно они очень активно работают над резким увеличением мощностей. Я думаю, что мы это увидим в следующем месяце и еще больше увидим в декабре", - заявил Дмитриев в эфире телеканала "Россия-1".

В пресс-службе РФПИ назвали компании, которе займутся производством вакцины. Это Центр имени Гамалеи, а также "Биннофарм", "Р-Фарм", "Биокад" и "Генериум".

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