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Турция заявила о готовности направить войска в Карабах

21:28
  • среда
  • 21 октября 2020

Анкара ждет просьбы от Баку

Турция готова направить войска в Нагорный Карабах, заявил вице-президент этой страны. Фуат Октай подчеркнул, что дело лишь за соответствующей просьбой со стороны Азербайджана.
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"С самого первого дня наш президент уже обозначил свою позицию. Турция не будет колебаться, и наш президент тем более не будет", - заявил турецкий вице-президент в интервью телеканалу CNN Turk.

С 27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идут бои. На переговорах в Моске, которые прошли с участием главы российского МИДа Сергея Лаврова, стороны договорились о гуманитарном перемирии. Однако соглашение о прекращении огня не соблюдается.

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