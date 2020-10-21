Против Порошенко возбудили дело о госперевороте

Утверждается, что экс-президент готовил новый "майдан"

Бывший президент Украины и его соратники стали фигурантами уголовного дела о подготовке нового государственного переворота. Как сообщил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин, Петр Порошенко и его окружение готовятся захватить государственную власть насильно, как это случилось во время "майдана".

"Публикую документы о … начале расследования по фактам незаконного захвата государственной власти, широкомасштабных хищений и легализации "грязных" денег организованной преступной группой", - написал Кузьмин на своей странице в Facebook.

По данным Кузьмина, в составе преступной группы - экс-депутат Рады Давид Жвания, бывший врио президента Украины Александр Турчинов, экс-премьер Арсений Яценюк, бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий и экс-глава МИД Павел Климкин. Утверждение подкреплено коиями документов офиса генпрокурора Украины, из которых следует, что дело возбуждено 1 октября.

Упомянутый бывший депутат Верховной рады от фракции "Партия регионов" Давид Жвания ранее написал явку с повинной в Государственное бюро расследований. Он признался в совершении нескольких престу.кплений вместе с Порошенко, Турчиновым и Яценюком. Их действия, по словам Жвании, подпадают под статьи о создании преступной организации и действиях е с целью захвата государственной власти.

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