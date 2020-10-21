ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Зеленского подали в суд за его "пять вопросов" в день выборов

22:08
  • среда
  • 21 октября 2020

Всенародный опрос в такой день сочли противоправным

Иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому поступил в Окружной административный суд Киева. Подавший его житель Ивано-Франковской области требует признать противоправным проведение всенародного опроса общественного мнения на избирательных участках в день местных выборов.
Зеленский раскрыл вторую тему общенационального опроса

"Среди других требований указанного иска - обязать Владимира Зеленского воздержаться от совершения действий относительно назначения и проведения всенародного опроса общественного мнения на избирательных участках 25 октября 2020 года", - сообщае пресс-служба суда.

Как ранее сообщал Владимир Зеленский, в день местных выборов 25 октября гражданам зададут пять вопросов. Позже президент Украины и его офис озвучили темы опроса: это пожизненное заключение для виновных в коррупции в особо крупных размерах; создание в Донбассе свободной экономической зоны; сокращение числа депутатов в Верховной раде до 300 и легализация каннабиса в лечебных целях. Кроме того, украинцев спросят, надо ли поднимать вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.