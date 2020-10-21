На Зеленского подали в суд за его "пять вопросов" в день выборов

Всенародный опрос в такой день сочли противоправным

Иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому поступил в Окружной административный суд Киева. Подавший его житель Ивано-Франковской области требует признать противоправным проведение всенародного опроса общественного мнения на избирательных участках в день местных выборов.

"Среди других требований указанного иска - обязать Владимира Зеленского воздержаться от совершения действий относительно назначения и проведения всенародного опроса общественного мнения на избирательных участках 25 октября 2020 года", - сообщае пресс-служба суда.

Как ранее сообщал Владимир Зеленский, в день местных выборов 25 октября гражданам зададут пять вопросов. Позже президент Украины и его офис озвучили темы опроса: это пожизненное заключение для виновных в коррупции в особо крупных размерах; создание в Донбассе свободной экономической зоны; сокращение числа депутатов в Верховной раде до 300 и легализация каннабиса в лечебных целях. Кроме того, украинцев спросят, надо ли поднимать вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, передает РИА Новости.

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