В Уфе нашли всех причастных к "беременнности" мужчины

В региональном Минздраве прокомментировали историю болезни Салавата

Жителя Уфы уличили в беременности. Попав в больницу, Салават решил ознакомиться со своей историей болезни и узнал о своей беременности. Его несколько встревожила рекомендация врача посетить гинеколога. Беременный гражданин серьезно отнесся к своему положению и поделился радостью в соцсети.

"По истории болезни, я беременный. Пятый день в 21-й больнице Уфы", - написал он.

Салават охотно делился описаниями больничных будней, нахваливал меню. Щекотливый вопрос: кто отец, он обходил стороной. Пользователи трепетно отнеслись к этой новости.

- Говорят, что какая-то организация готова заплатить миллион долларов мужчине, который первым в мире родит. Поэтому желаю удачных родов.

Историю про миллион долларов Сеть обсуждает уже много лет. Заинтересованные лица задают вопрос: правда ли, что есть премия мужчине, который родит? Знатоки охотно отвечают.

- Великий комик XX века Чарли Чаплин лично завещал, что миллион долларов получит мужчина, который сможет родить.

Как часто мужчинам приходится слышать: "Ты вот попробуй, роди". Тема мужской беременности нашла отражение в фольклоре. Голливуд также не обошел вниманием подобную аномалию.

Салават из Уфы недолго был на сносях. Появился комментарий Минздрава республики Башкортостан: "При оформлении документов пациента произошла техническая ошибка. Все причастные выявлены, проводится работа по недопущению подобных случаев в дальнейшем".

Салавату из Уфы пока не суждено познать радость материнства и получить миллион долларов от Чарли Чаплина. Но, как говорят мелодрамах, может быть в другой раз. А почему нет? Зря что ли бились за гендерное равноправие. Мало ли что там природа не велит. Это в далеком средневековье всех делили на мужчин и женщин, а сейчас и пол поменять не проблема, или объявить себя существом 3-го, 4-го, 5-го пола. Так что, до лучших времен. А пока в действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов, "ТВ Центр".

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