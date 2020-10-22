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Цены на домашний интернет предложили заморозить из-за коронавируса

08:24
  • четверг
  • 22 октября 2020

Это временная мера поддержки населения

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил не поднимать цены на домашний интернет до 1 июля 2021 года. 
Сотовые операторы начали повышать цены

По словам Федорова, во время распространения коронавируса многие россияне перешли на "удаленку". Домашний интернет стал для них рабочей необходимостью. 

Между тем операторы планируют повысить стоимость своих услуг в следующем году. Рост цен составит 10-20%, отметил депутат, сославшись на один из последних опросов.  

"Это потребует от перешедших на дистанционную работу сотрудников, и так пострадавших от экономических трудностей текущего года, дополнительных расходов", - говорится в письме, которое Евгений Федоров отправил главе Министерства цифрового развития Максуту Шадаеву, передает RT

Накануне стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) второй раз за год потребовала от телекоммуникационной компании Tele2 отменить повышение цен на услуги оператора. По мнению ведомства, компания необоснованно увеличивает стоимость тарифов.  

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