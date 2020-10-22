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Назван главный недостаток нового iPhone 12

08:34
  • четверг
  • 22 октября 2020

Он разочарует поклонников iPhone 11

В Сети появились первые обзоры на новый iPhone 12 Pro, и один из недостатков гаджета серьезно разочаровал поклонников техники Apple.

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Согласно обзору, новый "яблочный" смартфон очень быстро теряет заряд, особенно при подключении к 5G-сетям. В ролике отмечается, что спустя 2,5 часа использования с включенным экраном у гаджета осталось всего 18% заряда аккумулятора.

Эксперты портала Engadget подчеркнули, что этот недостаток iPhone 12 Pro может разочаровать всех, кто привык ко времени автономной работы iPhone 11.

На новые флагманские смартфоны от Apple iPhone 12 Pro и Pro Max с 16 октября открыт предзаказ, старт продаж объявлен 23 октября. Купить гаджеты можно от 100 тысяч рублей. Что касается iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Mini, то они появятся чуть позже: предзаказ можно оформить с 6 ноября, а продажи начнутся с 13 ноября.

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