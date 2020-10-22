Россию и Иран обвинили в попытке посеять хаос в США

Москва и Тегеран якобы получили доступ к данным американских избирателей

Россия и Иран предпринимают конкретные действия, чтобы подорвать процесс выборов в США и повлиять на общественное мнение. Об этом заявил директор национальной разведки Джон Рэтклифф.

По его словам, обе страны получили доступ к информации об избирателях. Иран уже использовал ее против президента Дональда Трампа, рассылая поддельные письма, чтобы посеять хаос и подорвать уверенность в демократии.

"Иран распространял и другие данные, включая видео, подразумевающее, что люди могут [вбросить] поддельные бюллетени, причем даже из-за рубежа. Это видео, а также любые утверждения о поддельных бюллетенях не соответствуют действительности", - заявил главный американский разведчик, назвав эти действия "отчаянной попыткой отчаянных противников".

Рэтклифф признал, что Россия пока подобных действий не совершала, пишет New York Times. Однако, утверждает он, Москва получила "некоторую информацию об избирателям".

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