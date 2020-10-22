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Продать или выбросить? Что можно сделать со старым смартфоном

08:43
  • четверг
  • 22 октября 2020

Телефон нельзя просто выбросить, не навредив при этом природе

Утилизация старых гаджетов вопрос достаточно сложный, и не многие задаются вопросом, как избавиться от надоевшего телефона, чтобы не навредить экологии. Эксперт Павел Мясоедов рассказал, как можно подарить "вторую жизнь" устаревшему гаджету.

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В качестве одного из вариантов специалист предложил продать смартфон самостоятельно или сдать в магазин, торгующий б/у техникой. "Покупателям регулярно требуется подержанная техника. Также можно отдать устройство ребенку, который не имеет навыков обращения с дорогими гаджетами и может его разбить. Дешевая модель станет тренировочным пособием", - считает Мясоедов.

Также он рассмотрел вариант оставить гаджет и хранить его дома в качестве резервного. Смартфон нужно полностью зарядить, а затем выключить. Любители творчества могут использовать старую технику в своих работах, передает агентство "Прайм".

Еще одним вариантом эксперт посчитал предложения крупных магазинов техники, которые принимают устаревшие гаджеты на утилизацию, а взамен дают скидку на новую технику. "Также старый телефон можно отдать на благотворительность", - добавил Мясоедов.

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