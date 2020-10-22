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Назван лучший стиральный порошок

08:53
  • четверг
  • 22 октября 2020

Проверку прошли семь брендов

Специалисты Роскачества проверили стиральные порошки для цветного белья: "Аист", "Миф", Ariel, Dosia, Tide, Persil и BiMAX. 
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Эксперты протестировали порошки, посмотрев, как они отстирывают моторное масло, пот, молоко, кровь, крахмал, чай и глину. 

Как говорится на сайте Роскачества, ни один из производителей порошка не нарушил законодательство. Все образцы соответствуют обязательным требованиям. 

Тем не менее у специалистов возникли небольшие замечания. В частности, у Dosia и Ariel выявили высокую зольность. Из-за нее на вещах при стирке оседает много минеральных веществ из порошка. После нескольких стирок ткань становится грубой и жесткой. 

Проверка показала, что Persil, Tide, "Миф" и BiMax не полностью отстирывают пигментно-масляные загрязнения. Регулярная стирка этими порошками приводит к посерению ткани, утверждают специалисты. У "Мифа" также выявили повышенную зольность. 

В итоге наибольшее число баллов дали порошку "Аист". Он может претендовать на получение российского Знака качества, отметили в Роскачестве.    

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