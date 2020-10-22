ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Корабль "Союз МС-16" успешно приземлился в Казахстане

08:58
  • четверг
  • 22 октября 2020

Экипаж уже покинул капсулу

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-16" с тремя членами экипажа Международной космической станции произвел успешную посадку в Казахстане. На Землю вернулись двое российских космонавтов, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также их американский коллега Кристофер Кэссиди, сообщили в Роскосмосе.

На МКС временно устранили утечку воздуха
Поломка системы подачи кислорода на МКС не угрожает жизни экипажа

"Союз МС-16" отстыковался от МКС в 02:32 по московскому времени, в 05:54 космонавты благополучно вернулись на Землю, все операции по спуску с околоземной орбиты и посадке прошли в штатном режиме, передает РБК.

Полет участников 63-й длительной экспедиции на МКС продолжался без малого 196 суток. Сегодня российские космонавты спецбортом будут доставлены на подмосковный аэродром Чкаловский, а затем в Звездный городок, где следующие несколько недель проведут в комплексе предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов под наблюдением врачей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Приземление космической капсулы
Приземление космической капсулы
Приземлившаяся космическая капсула
Приземлившаяся космическая капсула
Члены экипажа "Союз МС-16" после приземления
Члены экипажа "Союз МС-16" после приземления
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.