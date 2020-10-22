Корабль "Союз МС-16" успешно приземлился в Казахстане

Экипаж уже покинул капсулу

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-16" с тремя членами экипажа Международной космической станции произвел успешную посадку в Казахстане. На Землю вернулись двое российских космонавтов, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также их американский коллега Кристофер Кэссиди, сообщили в Роскосмосе.

"Союз МС-16" отстыковался от МКС в 02:32 по московскому времени, в 05:54 космонавты благополучно вернулись на Землю, все операции по спуску с околоземной орбиты и посадке прошли в штатном режиме, передает РБК.

Полет участников 63-й длительной экспедиции на МКС продолжался без малого 196 суток. Сегодня российские космонавты спецбортом будут доставлены на подмосковный аэродром Чкаловский, а затем в Звездный городок, где следующие несколько недель проведут в комплексе предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов под наблюдением врачей.

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