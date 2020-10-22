Россиян попросили не делать КТ "на всякий случай"

В Минздраве объяснили, почему не стоит так поступать

В свете пандемии коронавирусной инфекции многие россияне бросились делать компьютерную томографию "на всякий случай". Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России Игорь Тюрин рассказал, что в последнее время во многих регионах страны наблюдается ажиотаж в отделениях диагностики.

Тюрин рекомендовал не делать КТ просто так без назначения врача. Врач объяснил, что хоть компьютерная томография и способна показать изменения в легких, но диагностировать COVID-19 таким образом нельзя.

"Если у конкретного пациента с конкретными респираторными жалобами нет изменений при КТ, это совершенно не означает, что он не болеет коронавирусной инфекцией. Потому что наличие или отсутствие ковида может установить только лабораторная диагностика, только ПЦР-реакция и последующие иммунологические тесты", - объяснил эксперт.

Специалист подчеркнул, что наплыв желающих сделать КТ "для профилактики" сильно загружает систему здравоохранения и мешает работе медиков, передает РИА Новости.

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