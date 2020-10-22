Два поселка на Камчатке накрыло пеплом после извержения вулкана

Ранее Безымянный выбросил столб пепла на высоту до девяти тысяч метров над уровнем моря

В МЧС сообщили о выпадении пепла на Камчатке в селе Лазо и посёлке Атласово Мильковского района. Это произошло после того, как вечером в среду (23:22 мск) начал извергаться вулкан Безымянный. Он выбросил столб пепла на высоту до девяти тысяч метров над уровнем моря.

Как говорится в сообщении МЧС, которое цитирует РИА Новости, людям рекомендовали закрыть двери и окна, а без необходимости не выходить на улицу. Вместе с тем, спасатели уверяют, что угрозы для жизни людей нет.

Ранее на Камчатке был установлен наивысший "красный" цветовой код авиационной опасности.

Вулкан начал проявлять активность в начале октября. 5 октября предупреждение о возможности скорого извержения Безымянного распространило главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Последнее эксплозивное извержение Безымянного произошло в марте 2019 года, тогда вулкан выбросил столб пепла на высоту до 15 километров над уровнем моря.

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