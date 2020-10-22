Наталья Сергунина подвела итоги конкурса грантов мэра Москвы для НКО

Победителями стали 183 некоммерческие организации

В Москве определили лауреатов конкурса грантов мэра города для некоммерческих организаций. Победителями стали 183 некоммерческие организации.

Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, в 12 номинациях конкурса приняли участие свыше тысячи проектов. Их представили как крупные и уже хорошо известные некоммерческие организации, так и пока молодые, но многообещающие НКО. Больше всего победителей оказалось в номинациях "Молодежь Москвы" (43 организации), "Наше наследие" (35 организаций) и "Благотворительность" (15 организаций).

В свою очередь председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова сообщила, что в этом году конкурс проходил в обновленном формате. В частности, была упрощена система подачи заявок, а сумма поддержки для опытных НКО была увеличена до 5 миллионов рублей. Кроме того, действующие от полугода организации могут получить поддержку в размере до 500 тысяч рублей.

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