Обнаружена болезнь, снижающая риск заражения COVID-19

Она обостряется в осенний период

Врач аллерголог-иммунолог Алла Рыжих заявила, что аллергия снижает риск заражения коронавирусом.

"Аллергики вообще в целом меньше болеют вирусными заболеваниями, также как и онкологическими заболеваниями аллергики болеют реже. Это связано с тем, что у них повышенный реагиновый фон, то есть много так называемого иммуноглобулина Е (IgE)", - цитирует Рыжих радио Sputnik.

При этом аллергия, разумеется, не является гарантией того, что человек не заразится COVID-19.

Алла Рыжих также сказала, что симптомы аллергии и коронавирусной инфекции можно спутать. В обоих случаях человека мучают кашель и затрудненное дыхание. Чтобы не принять COVID за аллергию, нужно обратиться к врачу.

Кстати, с наступлением холодов аллергические реакции проявляются чаще. Холодный воздух не выступает в роли аллергена, но усиливает признаки хронического аллергического воспаления. Осенью аллергию могут вызывать опавшие листья и пылевые клещи, которые размножаются с началом отопительного сезона.

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