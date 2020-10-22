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Александр Васильев назвал трендовый цвет осени

09:45
  • четверг
  • 22 октября 2020

Телеведущий рассказал, как выглядеть эффектно

Александр Васильев рассказал российским модницам о самом актуальном цвете этой осени. Историк моды заявил, что на пике сейчас белый цвет, а светлые вещи пользуются особой популярностью.

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"Белый цвет — один из трендовых цветов этой осени. Очень часто в начале каждого века белый цвет входит в активную моду. Очень многие вечерние платья и на кинофестивалях, и на ковровых дорожках сейчас белые", - обратил внимание ведущий.

Васильев подчеркнул, что хоть для жительниц города белые вещи – далеко не самый практичный выбор, однако смотрятся они всегда эффектно.

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