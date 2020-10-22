В Москве за сутки вылечились 2519 пациентов с коронавирусом

4 тысячи москвичей стали донорами плазмы

За последние сутки в столице выздоровели еще 2519 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Оперштаб Москвы сообщает со ссылкой на заммэра города по вопросам социального развития Анастасию Ракову, что общее число людей, вылечившихся от COVID, выросло до 282 492.

Граждане, которые переболели коронавирусом, могут стать донорами плазмы с антителами к COVID-19. По информации Оперштаба, донорами стали свыше четырех тысяч москвичей.

По последним данным, более 41 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, свыше 1,1 миллиона скончались.

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