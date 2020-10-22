ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве за сутки вылечились 2519 пациентов с коронавирусом

09:53
  • четверг
  • 22 октября 2020

4 тысячи москвичей стали донорами плазмы

За последние сутки в столице выздоровели еще 2519 пациентов с коронавирусной инфекцией. 

Умер один из участников испытаний оксфордской вакцины от коронавируса
Путин призвал разворачивать вакцинацию от коронавируса по всей стране

Оперштаб Москвы сообщает со ссылкой на заммэра города по вопросам социального развития Анастасию Ракову, что общее число людей, вылечившихся от COVID, выросло до 282 492. 

Граждане, которые переболели коронавирусом, могут стать донорами плазмы с антителами к COVID-19. По информации Оперштаба, донорами стали свыше четырех тысяч москвичей. 

По последним данным, более 41 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, свыше 1,1 миллиона скончались.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Больница
Больница
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.