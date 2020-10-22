Семья погибшего курьера выступила против смягчения приговора Ефремову

У актера появился шанс уменьшить срок заключения

Потерпевшая сторона по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова выступает против смягчения приговора актеру, который на днях выплатил три миллиона рублей в качестве компенсации вдове погибшего водителя Сергея Захарова, его брату и младшему сыну.

"Наша позиция никак не поменялась. Мы не высказывались за смягчение наказания", - подчеркнул адвокат потерпевших Александр Добровинский.

В четверг, 22 октября Мосгорсуд продолжит рассмотрение жалобы на приговор Ефремову, передает РИА Новости. Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. В ходе судебного процесса адвокат Ефремова Эльман Пашаев всячески пытался доказать, что артист не сидел за рулем автомобиля, но в результате актер признал себя виновным.

Суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения. После оглашения приговора актер отказался от услуг Пашаева. Новый адвокат Ефремова Владимир Васильев обратился в суд с просьбой смягчить приговор. Он заявил, что Пашаев оказывал давление на подзащитного.

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