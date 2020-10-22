Временные госпитали при стационарах для больных COVID-19 открывают в Москве

Они уже начали принимать пациентов

В Москве на базе нескольких больниц открылись временные мобильные госпитали для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, временные госпитали были построены еще весной на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.

Пациентов уже начали принимать госпитали на базе больниц № 67 им. Л.А. Ворохобова и № 52, Медицинского комплекса в Коммунарке, Института скорой помощи имени Склифосовского, Инфекционной больницы № 2 и других клиник .

Всего в Москве порядка 50 временных госпиталей на территории 16 городских больниц. Общая мощность объектов составляет около 3 тысяч коек.

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