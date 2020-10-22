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Жена Виторгана рассказала об особенности младшей дочери

10:36
  • четверг
  • 22 октября 2020

У девочки необычная внешность

Супруга актера Эммануила Виторгана Ирина Млодик показала в Сети фотографию младшей дочери и рассказала о физиологической особенности ребенка. У пары двое совместных детей: двухлетняя Этель и годовалая Клара.

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Млодик продемонстрировала фото, на котором лицо девочки запечатлено крупным планом. На снимке видно, что глаза Клары разного цвета.

"Кларочка, наша младшенькая. Очень сообразительная, реагирующая на все и вся... И еще, у нее разного цвета глаза, заметили, как и у старшей Этель? Кто знает, что это значит?" - задала вопрос подписчикам Млодик.

Комментаторы поделились с супругой актера своим опытом и отметили, что девочке очень к лицу такая особенность. "У моей дочери тоже было так, но потом стали одинаковые цвета, даже не заметили, когда", "Разного цвета глаза — это указывает на гениальные данные ребенка", - "Ирина, не переживайте за глазки! Они красоточки! У моей племянницы так же — разные", -  успокоили Млодик подписчики.

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