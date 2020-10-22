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Приземление экипажа МКС в Казахстане сняли на видео

11:39
  • четверг
  • 22 октября 2020

На орбите они провели почти 7 месяцев

Сегодня утром в казахстанской степи приземлилась капсула космического корабля с тремя членами экипажа МКС. Космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт Крис Кэссиди благополучно вернулись домой после почти 7 месяцев работы на орбите. На МКС командование принял россиянин Сергей Рыжиков.

Посадка происходит строго по расписанию и в запланированном районе. Около шести утра по московскому времени капсула космического корабля "Союз МС-16" приземляется в казахстанской степи. На борту - три члена МКС: россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. В космосе они провели 196 суток, это чуть больше полугода. Длительная экспедиция МКС успешно завершена.

Участников экспедиции встречают военные, спасатели и врачи. Из капсулы их достают очень аккуратно, переносить приходится  на руках. Организмам космонавтов после столь длительного пребывания в невесомости предстоит заново привыкать к земной гравитации. На орбиту "Союз" отправился в самый разгар пандемии - 9 апреля. Чтобы не допустить проникновения коронавируса, на МКС тогда приняли  жёсткие противоэпидемические меры. Встреча экипажа проходит с соблюдением всех правил и требований. Окружающие - строго в масках и перчатках. До этого они прошли тест на COVID-19. После первичного осмотра специалисты заключают: самочувствие всех космонавтов в норме.

Ещё одна традиция после успешного приземления - общая фотография членов экипажа со всеми встречающими. Сейчас на борту МКС новые участники экспедиции: командование накануне принял Сергей Рыжиков. Прошла даже церемония передачи символического ключа.

"Он символизирует товарищество между всеми космическими агентствами. Сергей, я с удовольствием и с большим уважением передаю тебе этот ключ вместе с командованием международной космической станцией. Поздравляю!" – говорит астронавт Кристофер Кэссиди.

С собой на землю экипаж МКС привёз образцы материала, которым закрывали трещину в обшивке российского модуля "Звезда". Их изучат специалисты - это поможет понять, что же стало причиной утечки воздуха. Экспедиция Рыжикова вместе с россиянином Сергеем Кудь-Сверчковым и американкой Кэтлин Рубинс продолжится до апреля. В ноябре к ним присоединится экипаж корабля Crew Dragon.

Александра Сергомасова, Виталий Марченко. "ТВ Центр".

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Приземлившаяся космическая капсула
Приземлившаяся космическая капсула
Члены экипажа "Союз МС-16" после приземления
Члены экипажа "Союз МС-16" после приземления
Члены экипажа "Союз МС-16" после приземления
Члены экипажа "Союз МС-16" после приземления
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